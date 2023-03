Frankrijk is goed op weg de grootste wapenexporteur ter wereld te worden na de Verenigde Staten. Het is Rusland aan het inhalen, dat door de oorlog minder wapens kan uitvoeren.

Het Russische aandeel in de wereld­wijde wapenexport is in de afgelopen vijf jaar met 31 procent gedaald. In 2017 kwam bijna een kwart van alle verkochte wapens uit Rusland, in 2022 is dat tot 16 procent ...