Dick Fosbury, de man die de wereld omgekeerd deed hoogspringen, is overleden

De voormalige Amerikaanse hoogspringer Dick Fosbury, die een revolutie veroorzaakte door met de rug over de lat te springen, is op 76-jarige leeftijd overleden.

Fosbury toonde zijn nieuwe techniek, die bekend werd als de Fosbury Flop, voor het eerst in 1968 tijdens de Olympische Spelen in Mexico. Daar vestigde de Amerikaan met een sprong over 2m24 een olympisch record en won hij goud.

De Amerikaan leed al een tijd aan lymfeklierkanker. De diagnose werd gesteld in 2008, maar later werd Fosbury als ‘hersteld’ verklaard.

Voordat Fosbury zijn nieuwe techniek introduceerde, gingen alle hoogspringers over de lat met hun buik als essentieel punt. De ‘buikrol’, zoals dat heette. Fosbury zette de wereld op zijn kop door het omgekeerde te doen. Een aanloop en dan ruggelings over de lat. Het bleek hoogspringers tot veel meer in staat te stellen. Niemand gebruikt nog de vroegere techniek.

Fosbury experimenteerde al als jongere met zijn sprong. Zestien was hij, naar verluidt. Een regionale krant schreef toen: ‘Fosbury flops over the bar’. De techniek had meteen zijn naam.

Lees ook