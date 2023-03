Tegen zombies strijden met de grootste helden uit de Chinese geschiedenis

In Wo Long: fallen dynasty komt het spelplezier uit de precieze timing die je in je zwaardgevechten aan de dag moet leggen. Het verhaal en de visuele vormgeving daarentegen blijven ver achter bij de opwindende gameplay.

Team Ninja is een van de meest ­gerenommeerde gevechtsspel­makers in de huidige game-industrie. In 2004 zette de studio zich op de kaart met de aartsmoeilijke actie-avonturengame Ninja gaiden, en sindsdien richten de makers zich hoofdzakelijk op variaties op die ­formule: actiespellen die het uiterste van de reflexen van de speler vereisen. De afgelopen jaren gooide Team Ninja hoge ogen met de twee delen van de Nioh-reeks, waarvoor ze gretig leentjebuur speelden bij het werk van concurrent From Software. Net als in hun Dark souls-games moet je in gevechten in Nioh goed je uithoudingsvermogen op peil houden, loert de dood om iedere hoek en dwingt de game je tot een methodische manier van spelen.

Met Wo Long: fallen dynasty neemt Team Ninja een andere From Software-game als voorbeeld, namelijk Sekiro: shadows die twice, het ­samoeraispel dat in 2019 op de Game Awards tot Spel Van Het Jaar gekroond werd. Net als bij Sekiro draait alles hier om timing: door de aanvallen van je vijanden op het juiste moment te pareren, breng je ze uit balans, waarna je een gevoelige tik kan uitdelen. Zo vergt ieder ­gevecht opperste concentratie en giert de adrenaline door je lijf als je ternauwernood een aanval weet om te buigen.

Klassieker in pulpversie

Terwijl de Nioh-games zich in het ­zeventiende-eeuwse Japan situeerden, kiest Team Ninja in Wo Long voor een andere klassieke setting: het China van de periode van na de Han-dynastie (vanaf 168 na Christus). Dat tijdvak werd beroemd door de veertiende-eeuwse Roman van de drie koninkrijken, wat zo’n beetje het Chinese equivalent is van de Ilias: een uitgebreid oorlogsepos dat van enorme invloed is geweest op de ­verhalende cultuur van het land. ­Helaas staat Team Ninja niet bekend om zijn verfijnde verteltechnieken, en Wo Long is daar geen uitzondering op: ­alle nuance van de oorspronkelijke verhalen gaat verloren in een pulpbewerking, waarin een mysterieus levenselixer een ware zombie- en ­demonenplaag uitlokt. Het is bijna aandoenlijk hoe de ­klassieke helden blijven praten over loyaliteit en eer, terwijl ze uit de ­kaken van een monsteralligator trachten te blijven.

Tussendoortje

Ook de visuele vormgeving en gamestructuur blijven ver achter bij concurrerende games. Grafisch ziet Wo Long eruit alsof het vijf jaar geleden is gemaakt, en qua ontwerp is het rechttoe rechtaan: een opeenvolging van slagvelden, bamboebossen en brandende steden die geen enkel ­opvallend kenmerk hebben. Bovendien speelt de game zich in discrete levels af, waardoor je nooit het gevoel van een samenhangende wereld krijgt – iets waar de games van From Software net in uitblinken.

De gameplay zelf blijft wél stevig overeind. Weliswaar is die alleen voor ervaren gamers weggelegd – aan het eind van het eerste level stuit je al op een eindbaas die zo moeilijk te bekampen is dat beginners snel zullen afhaken (zelf moest ik het ook vijfentwintig keer proberen). Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het smullen: balancerend op het randje tussen leven en dood, omringd door allerhande demonische vijanden, voelt iedere overwinning als een persoonlijke triomf. Wo Long is daarmee een fijn tussendoortje, die je, nadat de adrenaline is ­uitgewerkt, echter ook snel weer ­vergeten bent.

