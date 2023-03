De affaire-Lineker kan de BBC-top duur te staan komen. Hoelang kunnen de voorzitter en de directeur-generaal van de openbare omroep nog op post blijven? ‘Gary Lineker 1 - Geloofwaardigheid BBC 0.’

Gary Lineker presenteert opnieuw Match of the day, het vlaggenschip van BBC Sport. ‘Gary is een gewaardeerd onderdeel van de BBC en ik weet hoeveel de BBC voor Gary betekent­. Ik kijk ernaar uit dat hij ...