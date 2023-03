Een sterrenregen over culinair België

Na een derde ster voor Zilte in 2021 en voor Boury vorig jaar, was de vraag of Michelin dit jaar opnieuw een driesterrenrestaurant zou uitroepen. Dat gebeurde niet, wel kreeg een chef die 25 jaar geleden uit Armenië naar ons land immigreerde, verrassend een tweede ster. Vijftien zaken kregen voor het eerst een bekroning.