Waar ligt de toekomst van shorttrackers Stijn en Hanne Desmet?

Bommetje in het Belgische shorttrack. De Nederlandse bond schroefde op het WK de steun aan Stijn en Hanne Desmet terug. Is de grensoverschrijdende love story op het ijs voorbij? Of blijft Heerenveen ook de volgende jaren het hoofdkwartier voor de Belgische succestandem?

Een eerste gevolg van die gewijzigde attitude was alvast dat Stijn en Hanne Desmet op het voorbije WK geen beroep meer konden doen op Nederlandse coaching, een maatregel die volgens insiders vooral ingegeven was door Wilf O’Reilly, de Engelse technisch directeur van het Nederlandse shorttracken. Nadat hun Belgische coach Pieter Gysel vorig jaar gestopt was, kregen de Desmets bijstand van een Nederlandse assistent-coach, die tijdens de wedstrijd instructies gaf, maar ook tactische besprekingen en evaluaties verzorgde. De voorbije maanden nam de Nederlandse assistent-coach Annie Sarrat die taak op zich, maar een week geleden kwam daar dus een eind aan.

Bedreiging

‘Stijn en Hanne vormen een te grote bedreiging’, verklaart Guus Mater (71), een Nederlandse journalist die het schaatsen al veertig jaar volgt. ‘Ze zijn te goed geworden.’ De familie Desmet traint en leeft al sinds 2018 in Heerenveen, het centrum van de Hollandse schaatsbedrijvigheid. Dat verbond stuwde de Belgische tandem naar de wereldtop, maar tilde ook de Hollandse rijders op. Op het EK midden januari in Gdansk kaapte de familie Desmet twee gouden medailles weg voor de neus van oranje concurrenten. Mater vermoedt dat die dubbelslag wel eens een kantelpunt geweest kan zijn. ‘Het is alleszins een gedachtegang die heel recent is opgedoken in bondskringen. De jongste weken hoorde ik daar steeds vaker de vraag of we daarmee wel moeten doorgaan.’

Behalve het feit dat de concurrentie vanuit het zuiden knaagt aan het lokale succes, speelt ook mee dat de plaatsjes in Heerenveen beperkt zijn. In Nederland gaapt er een aanzienlijke kloof tussen de nationale ploeg en de regionale talententeams. Om de doorstroming vanuit de basis te bevorderen, zou er in de elitewerking meer ruimte gemaakt moeten worden voor Nederlanders. En dat gaat ten koste van buitenlanders. Zo moest enkele jaren geleden al een Japanse delegatie opstappen. Dreigt nu ook eenzelfde verhaal met de familie Desmet?

Timing

Pal in de aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van het seizoen meldde de Nederlandse bond dus dat Sarrat zich exclusief over het oranje team zou moeten bekommeren. ‘Een morbide timing’, stelt Mater. ‘Ik kan me niet voorstellen dat de bond niet wist dat ze daarmee een voorbereiding in de war zouden sturen. Je had die aankondiging ook na het WK kunnen doen.’

‘De timing is wansmakelijk’, zo bevestigt een ingewijde, ‘wat doet vermoeden dat de beslissing van hogerhand is doorgedrukt, eerder dan op het niveau van de coaches en de atleten.’ Stijn Desmet bevestigde op het WK die theorie dat de knoop op hoger niveau is doorgehakt. Tussen Nederlandse en Belgische toppers botert het door de band genomen goed – al is het logisch dat tijdens toernooien de spanning oploopt en ze niet meteen met elkaar omgaan.

Hanne en Stijn Desmet verkiezen alleszins om hun traject vanuit Heerenveen verder te zetten, maar ze tasten momenteel in het duister over de verdere impact van die WK-demarche. Om velerlei redenen – logistiek, cultureel, sportief… – is Heerenveen met voorsprong de beste plek voor het Antwerpse duo. Nergens ter wereld kunnen zij in zo’n hoogstaande omgeving en omringd door zoveel topkwaliteit trainen.

De afspraken tussen de beide federaties – die trouwens ook paragrafen bevatten over wedstrijdcoaching – lopen alleszins nog tot het voorjaar 2024, maar in hoeverre is na dit WK langs Belgische kant het vertrouwen geschonden? Corné Lepoeter, voorzitter van de Belgische federatie, gaat er alvast van uit dat Hanne en Stijn Desmet ook hun volgende wintercampagne vanuit Heerenveen voorbereiden. Hij spreekt zelfs van een optie om het contract tot de Spelen van 2026 te verlengen.

Lage Landen

Zou een compromis mogelijk zijn? Beide teams blijven zij aan zij trainen in Heerenveen, maar tijdens de grote toernooien gaat ieder zijn eigen weg. Maar wat als de Lage Landen-alliantie toch op de klippen loopt? Er staan enkele gegadigden klaar om samen te werken met broer en zus. Je hebt onvermijdelijk goede sparringpartners nodig, en er zijn er niet veel van hun niveau die zelf nog geen uitgebreid nationaal team hebben. Amerika zou een optie kunnen zijn, maar dat vergt een verhuizing. Er zijn nog kandidaten: Frankrijk, Hongarije, Duitsland… Maar hoe dan ook blijft de beste keuze Nederland. Daarom worden de bruggen zeker niet opgeblazen.

Duidelijkheid

Mureau bestrijdt dat de timing – enkele dagen voor het WK – beter had gekund. ‘Net omdat we voor het WK al duidelijkheid wilden scheppen voor onze rijders en rijdsters. Maar opnieuw: alle begrip dat het moment voor de Belgen ongelukkig was. Laat me het heel concreet maken. Als onze assistentcoach Annie met Hanne een tactisch plan opmaakt, weet zij natuurlijk ook hoe de Nederlandse atletes de wedstrijd willen aanpakken. En dat wringt.’

Voelde grootmacht Nederland zich bedreigd door de oprukkende tandem uit het zuiden? ‘Het is natuurlijk wel zo dat het afgelopen seizoen de verhoudingen wat zijn veranderd’, aldus Mureau. ‘Op het EK was Hanne onze meisjes te snel af. Maar nogmaals: ons ging het vooral over duidelijkheid.’

Mureau kan zich niet uitspreken over de gevolgen op langere termijn van dit incident. ‘Iedereen gaat nu even op vakantie en nadien volgen gesprekken tussen de Belgische en Nederlandse bonden. Gaan we gewoon op de oude manier door met mekaar. Of komt er iets anders uit de bus?’

