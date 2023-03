Met een nieuwe recyclagetechnologie wil Hubert Rahier (VUB) Oekraïens oorlogs­puin een tweede leven geven.

Hubert Rahier was verrast toen hij door een Oekraïens bedrijf benaderd werd met de vraag of hij geïnteresseerd was in de verwerking van oorlogspuin. De professor chemie en materiaalkunde (VUB) ontwikkelde ...