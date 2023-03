‘25 jaar geleden kwam ik hier aan uit Armenië, en ik kende geen woord van jullie taal’, zei de 43-jarige Karen Torosyan geëmotioneerd toen hij zijn tweede ster op het podium in ontvangst nam.

Torosyan is van Armeense afkomst, maar werd geboren in Georgië toen dat land nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Op dertienjarige leeftijd ging hij in de Georgische hoofdstad Tbilisi werken in een ...