En plots is de politiek bang van Tiktok

Plots is iedereen bang van Tiktok, zo lijkt het toch. Ambtenaren van de federale en Vlaamse overheden mogen de Chinese app niet meer installeren op hun werktelefoons. En ook de ministers van de Waalse regering mogen dat niet meer, hoewel onze politici massaal op Tiktok aanwezig zijn.





Waarom zijn onze politici bang geworden van een onschuldige app voor jongeren die een dansje willen showen? En hoe veilig is het als u nog eens iets geks wil doen op Tiktok?

