Slotweekend Tour 2024 bestaat uit bergrit en tijdrit over Col d’Èze

De organisatoren van de Ronde van Frankrijk hebben onthuld hoe de twee laatste etappes van de Tour van 2024 eruit zullen zien. De voorlaatste etappe is een bergrit over 132 km van Nice naar de Col de la Couillole. Op de slotdag staat er een 35,2 km lange tijdrit van Monaco naar Nice op het programma, met La Turbie en de Col d’Èze op het menu.

Eind vorig jaar raakte al bekend dat de Tour in 2024 voor het eerst sinds 1905 niet zal eindigen in Parijs en afgesloten wordt met een tijdrit tussen Monaco en Nice. In de zomer van volgend jaar vinden ...