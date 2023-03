Dat Iran en Saudi-Arabië uitgerekend in Peking een verrassend akkoord hebben gesloten om diplomatieke banden te hervatten, toont dat de VS niet langer de hegemonie hebben in het Midden-Oosten.

Voor China is zijn bemiddeling tussen Iran en Saudi-Arabië, die vrijdag uitmondde in een akkoord over de hervatting van de diplomatieke relaties tussen beide Golfstaten, een grote ...