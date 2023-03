Vijftien restaurants krijgen eerste Michelinster, Bozar Restaurant krijgt tweede ster

Peter Goossens (Hof van Cleve), Viki Geunes (Zilte) en Tim Boury (Boury) behouden hun drie sterren. Karen Torosyan (Bozar Restaurant) is de enige nieuwe tweesterrenchef en maar liefst vijftien restaurants kregen hun eerste ster, waaronder bekende chef Wout Bru.

Alle Belgische topchefs verzamelden vandaag in Het Koninklijk Theater in Bergen voor de jaarlijkse hoogmis van Michelin. Zo ook driesterrenchefs Peter Goossens (Hof van Cleve), Viki Geunes (Zilte) en Tim Boury (Boury), die vorig jaar verrassend een derde ster kreeg. Zij hebben alle drie hun sterren behouden en kregen te horen dat ze geen nieuwe driesterrenchef verwelkomen.

Bij het clubje van de tweesterrenrestaurants is er wel een nieuwkomer: Bozar Restaurant (Brussel) van chef Karen Torosyan kreeg een tweede ster. Hij verscheen dolblij op het podium en bedankte voornamelijk zijn mentor David Martin, die de sterren mocht uitreiken. ‘Hij heeft me echt geholpen doorheen mijn carrière.’ Torosyan is een Armeense chef geboren in Georgië en wordt een ‘gepassioneerde vakman’ genoemd.

Karen Torosyan was dolblij met zijn tweede ster. Foto: belga

De drie driesterrenchefs waren niet alleen gekomen om zelf in de bloemetjes gezet te worden. Ze stonden onder andere ook op het podium om de restaurants met één ster aan te kondigen. Daarbij werd de naam van ‘Rock ’n Roll’-chef Willem Hiele als eerste afgeroepen. Met Manon Schenck van La table de Manon in Grandhan kreeg ook een vrouwelijke chef haar eerste ster. Ook Wout Bru – die eerder met Le Bistrot d’Eygalières een tweesterrenrestaurant had, maar beide sterren nadien weer verloor – kreeg een eerste ster met zijn restaurant La Grande Verre. In totaal kregen maar liefst vijftien restaurants hun eerste ster:

Willem Hiele van het restaurant Willem Hiele in Oudenburg

Mathieu Beudaert van Table D’amis in Kortrijk

Clément Petitjean van La Grappe D’or in Autelbas, hij kreeg ook een groene ster

Nicolas Wentein Misera van Misera in Antwerpen

Grégoire Gillard van Barge in Brussel, hij kreeg ook een groene ster

Manon Schenck van La table de Manon in Grandhan

Maurice De Jaeger van Sensum in Sint-Denijs-Westrem

Grégory Gillain van La Grange D’Hamois in Emptinne

Wout Bru van Le Grand Verre in Durbuy

Nicolas Decloedt van Humus X Hortense in Ixelles

Benjamin Laborie van La Table Benjamin Laborie in Ohain

Matthieu Vande Velde van Le Roannay in Francorchamps, hij werd ook tot ‘Jonge chef van het jaar’ gekroond

Kevin Graf van De Bakermat in Ninove

Tanguy De Turck van Le Vieux Château in Flobecq

Wouter Van Tichelen van Glass in Antwerpen

België telt nu 3 restaurants met 3 sterren, 22 restaurants met 2 sterren 124 restaurants met één ster.

Groene sterren

Naast gewone sterren werden er ook groene sterren uitgedeeld om restaurants te belonen die zich inzetten voor duurzamere gastronomie. Die eer is weggelegd voor Instroom (Antwerpen), La Grappe D’or (Autelbas), Wildn (Antwerpen) en Barge (Brussel). De selectie van de Bib Gourmand bestaat dit jaar uit 22 restaurants. Zij krijgen die titel omdat ze een uitstekende kwaliteit-prijsverhouding aanbieden. Mathieu Vande Velde (24) van Le Roannay in Francorchamps werd gekroond tot ‘Jonge chef van het jaar’.

De ‘Sommelier van het jaar’ is Yanick Dehandschutter van Sir Kwinten in Sint-Kwintens-Lennik. ‘We zijn een familiezaak. In het glas proberen we onze eigen toets te laten spreken. We hebben een eigen wijndomein waar we ook bubbels maken. Ons lokale kenmerk is een blend van eigen witte wijn die we zelf maken, die we blenden met een lambik van drie fonteinen. We laten die gisten in een fles zoals champagne.’

Niet aanwezig op de ceremonie: Stéphane Buyens van Le Fox in De Panne en Ferdy Debecker van Eyckerhof in Hingene. Zij werden al op de hoogte gebracht dat ze een ster verliezen. Beide chefs gaan binnenkort op pensioen en reageerden teleurgesteld.

Lees ook