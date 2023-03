Vier maanden cel voor ‘pedagogische tik’: ‘Geen sprake van spijt bij de beklaagde’

Een vrouw uit Evere is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier maanden omdat ze haar minderjarige zoon drie jaar geleden een klap had uitgedeeld. Volgens haar advocaat ging het enkel om een ‘pedagogische tik’, maar de rechter oordeelde dat de moeder zich schuldig had gemaakt aan feiten van slagen en verwondingen.

‘Er is een bijzondere context in dit dossier’, zo liet advocaat Benoît Lemal na het proces optekenen. ‘Mijn cliënte stond er altijd alleen voor tijdens de opvoeding van haar zoon. En dat was geen gemakkelijke opgave. Haar zoon heeft ADHD en zijzelf had drie jaar geleden een burn-out. Op een gegeven moment is er ruzie geweest over het maken van huiswerk. De zoon was toen twaalf jaar. Hij had gezegd dat hij alles zou voorbereiden, maar uiteindelijk bleek zijn huistaak gekopieerd. Toen is de ruzie ontstaan.’

Bij die ruzie gooide het kind met water naar zijn moeder, waarna ze de jongen een klap gaf en een boek naar hem gooide. Daardoor liep hij een schram op aan zijn knie. Een buurman had het tumult gehoord en verwittigde de politie. De vrouw werd verhoord en gaf toe dat ze haar zoon een ‘tik’ had gegeven.

‘Het was nooit de bedoeling van de moeder om haar zoon pijn te doen’, aldus meester Lemal. ‘In ons land is een pedagogische tik eigenlijk ook niet strafbaar. Ook al wil ik daarmee niets goedpraten en zeggen dat dit de beste manier is om je kind iets bij te brengen. Het is wel een feit dat hier een bijzondere context aan voorafging, die deze feiten juridisch gezien wel rechtvaardigen.’

De advocaat pleitte vorige maand dan ook voor de vrijspraak op het proces, maar de rechtbank volgde zijn redenering niet en achtte de vrouw maandag schuldig aan slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden. ‘De feiten hebben een zekere ernst en brengen een disfunctie in de moeder-zoonrelatie aan het licht’, aldus de rechter in het vonnis. ‘De rechtbank houdt rekening met het feit dat het kind zeker niet gemakkelijk was, maar moet ook vaststellen dat er tijdens het proces geen sprake meer was van spijt bij de beklaagde.’

Straf niet uitgevoerd

De vrouw werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier maanden en een boete van 400 euro. Ze moet haar zoon ook een provisionele schadevergoeding van 1 euro betalen. Ondanks de veroordeling tot een effectieve celstraf, moet de vrouw niet naar de gevangenis. In ons land worden straffen tot en met zes maanden cel niet uitgevoerd.

