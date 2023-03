Diplomaat Bart Ouvry (62) wordt de nieuwe directeur van het AfricaMuseum. Met mandaten in Kenia, Congo en momenteel Mali heeft hij ervaring met het Afrikaanse continent. ‘Ik denk dat ik de gevoeligheden van de Afrikanen goed aanvoel’, zegt hij.

De nieuwe directeur van het AfricaMuseum is een man: hij is blank, maar heeft veel ervaring met de Afrikaanse gemeenschap. Bart Ouvry werd in 1986 diplomaat. Na missies voor België stapte hij over naar ...