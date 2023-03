Bankpaniek verandert plots economisch beeld

De bankpaniek maakt marktfinanciering plots duurder waardoor de centrale banken niet langer zo agressief de rente zullen moeten verhogen. De korte rente op 2 jaar zakt spectaculair met een half procent. Een ommezwaai die kan tellen.

De bankenpaniek na de problemen met een bank in Silicon Valley heeft onverwacht een belangrijke impact op het beleid van de centraal bankiers. Volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING Bank, negeerde de markt tot nu toe grotendeels het beleid van de centrale banken, maar komt daar nu verandering in. Marktfinanciering wordt ook duurder én dat kan ervoor zorgen dat de economie afkoelt en de inflatie wordt beteugeld.

Tot enkele dagen geleden werd nog gedacht dat centraal bankiers agressief de rente zouden moeten blijven verhogen om de economie én de inflatie te doen afkoelen. Maar dat zou niet langer nodig zijn. Vooral op de korte rente heeft dit impact. De Belgische rente op twee jaar zakt met een spectaculaire 0,51 procentpunt tot 2,81 procent. De lange rente zakt iets minder sterk maar toch nog met 0,29 procentpunt.

Risico-aversie eist tol

Dit verrast Vanden Houte niet. ‘Tot nu zag je dat de economie zich nog vrij vlot kon financieren via de markten, ook al verhoogden centrale banken de rente. Dat maakte het lastiger voor de centrale banken om de economie af te remmen en zo de inflatie onder de knoet te krijgen. Door de gebeurtenissen rond SVB zie je dat de risico-aversie wat toeneemt en marktfinanciering duurder wordt. De risicopremies op obligaties nemen toe. Het beleid van de centrale banken uit zich nu ook in de marktfinanciering. Centrale bankiers zullen mogelijk minder ver moeten gaan in het verhogen van hun geldtarieven’, zegt Vanden Houte.

Voor de beurzen en de banken ziet het plaatje er fundamenteel anders uit. De toegenomen risico-aversie is voor hen slecht nieuws. Op de beurs staan vooral bankaandelen onder grote druk. Door de val van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) verkopen beleggers hun bankaandelen. De Bel20, die vrijdag al een beroerde dag kende om dezelfde reden, is alle winst sinds de start van het jaar kwijt. De Bel20 speelt vandaag weer 2 tot 3 procent kwijt. Bij bankaandelen is het verlies twee keer zo groot.

De val van de Amerikaanse bank SVB toont hoe de kordate ommekeer van het rentebeleid van de centrale banken bepaalde instellingen met problemen opzadelt. Door de snelste rentestijgingen ooit treedt een dubbel effect op: obligatieportefeuilles worden veel minder geld waard en bepaalde bedrijven krijgen het moeilijker om geld aan te trekken.

Het eerste effect – obligatieportefeuilles die minder waard worden – heeft te maken met het feit dat banken en andere institutionele beleggers de afgelopen jaren (staats)obligaties hebben gekocht die bijna geen rente opbrachten. Die obligaties zijn vandaag veel minder waard. Nieuwe obligaties worden uitgegeven tegen een veel hogere rente. Oude obligaties met lage coupon noteren daardoor tegen een flinke korting tegenover hun uitgifteprijs.

Boekhouding banken onder de loep

Onder meer banken zitten op grote obligatieportefeuilles en dus op grote verliezen. Alleen staan die verliezen niet in de boeken, tenminste als het gaat om obligaties die men aanhoudt tot op vervaldag. Dat is het grote verschil met de bankencrisis van 2008. Toen moesten die verliezen wel geboekt worden en spoelde het kapitaal van de banken weg, waardoor spaarders banken wantrouwden en er soms zelfs hun spaargeld weghaalden.

Door de wijziging van de boekhoudregels is het gat in de boekhouding van de banken nu theoretisch. Dat het toch fout liep bij SVB, is omdat de bank het steeds moeilijker kreeg om voldoende deposito’s aan te trekken om zijn activiteiten te financieren. Daardoor was het verplicht zijn obligatieportefeuille deels af te bouwen. Zogenaamde theoretische verliezen werden nu reële verliezen. Bij SVB bleek ook nog eens dat de minwaarden op de obligatieportefeuille groter waren dan het eigen vermogen van de bank. En SVB bleek ook veel minder dan andere banken zijn balans ingedekt te hebben tegen renteschokken.

En dus kijken alle analisten nu plots met het vergrootglas naar de boekhouding van de banken. Hoe groot zijn de theoretische verliezen op de beleggingen én hoeveel eigen vermogen staat daartegenover? In Europa zou dat nog meevallen, maar voor iedereen is het nu wel duidelijk dat aan het agressieve rentebeleid van de centrale banken een belangrijke schaduwkant zit. De grootste klappen vallen bij de instellingen die in de speculatieve hoek van de markt zitten, maar ook gewone banken zitten op theoretische verliezen. En dat maakt beleggers bezorgd. Bankaandelen dalen twee keer zo sterk als de beurzen. KBC, ABN Amro, ING en anderen zakken met 5 procent tot 7 procent. Ook vrijdag was er al een stevige correctie. De Bel20 zit daardoor opnieuw met een verlies tegenover het jaarbegin. Een flinke ommezwaai.

