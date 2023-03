Premier Sunak wil friezen van Griekse Parthenon in Verenigd Koninkrijk houden

Brits premier Rishi Sunak vindt dat de friezen van het Parthenon thuishoren in het British Museum in Londen. Zo gooit hij de deur dicht van lopende onderhandelingen en is een zoveelste episode van de eeuwenoude discussie opnieuw gepasseerd.

‘Het Verenigd Koninkrijk zorgt al generaties voor de Elgin marbles.’ Zo beargumenteert de Britse premier Rishi Sunak opnieuw het Britse standpunt dat de friezen, ooit onderdeel van de iconische Griekse tempel Parthenon, thuishoren in Londen. ‘Onze galerijen en musea worden onderhouden met ons belastinggeld. Ze zijn een trekpleister voor ons land.’

Met die verklaring slaat Sunak de deur dicht van lopende onderhandelingen. Grieks premier Kyriakos Mitsotakis ondernam, net zoals zijn voorgangers, al verwoede pogingen om het werk terug te halen. Bij een bezoek aan Downing Street 10 in november 2021 wilde hij koste wat het kost de friezen terughalen. Onderhandelingen over teruggave leken lange tijd nog gunstig voor Athene. Gesprekken, opgestart eind 2021, zouden ‘vergevorderd’ zijn, schreef de Griekse pers. Mitsotakis en het British Museum waren ‘voor 90 procent rond’ klonk het nog in december.

Tussen 1802 en 1812 liet de Britse ambassadeur bij het Ottomaanse rijk Lord Elgin de friezen overkomen naar Londen. Foto: reuters

Het getouwtrek tussen beide landen over de friezen is al eeuwenoud. Tussen 1802 en 1812 liet de Britse ambassadeur bij het Ottomaanse rijk Lord Elgin de friezen overkomen naar Londen. Uit vrees voor ‘Ottomaanse onverschilligheid’ over het werk. Het Britse parlement oordeelde enkele jaren later dat alles legaal verlopen was. Iets wat de Grieken tot op vandaag tegenspreken.

Gedurende al die jaren blijven de Britten en Grieken naast elkaar spreken. De Britten vinden het werk universeel, waardoor het volgens hen niet uitmaakt waar het wordt uitgestald. De Grieken zetten in 2009 dan weer extra druk door een plekje te voorzien in het museum van het Parthenon om de friezen uit te stallen. Daar hangen nu replica’s. Pogingen om de drempels voor de Britten te verlagen en het werk uit te lenen, bleken tot nu toe telkens vruchteloos.

