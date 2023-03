Gary Lineker keert terug naar zijn voetbalprogramma

Voetbalanalist Gary Lineker mag zijn rol als presentator van het BBC-programma Match of the day weer opnemen. Dat zegt de BBC.

Gary Lineker keert terug naar het voetbalprogramma Match of the day van de BBC. Lineker werd vorige week van het programma gehaald omdat hij zich op Twitter kritisch had uitgelaten over het asielbeleid van de Britse regering.

Lineker, een ex-voetbalprof die een van de bestbetaalde schermgezichten is van de BBC, had het op Twitter over ‘een gruwelijke politiek, gericht op de meest kwetsbare mensen, in een taal die niet veel verschilt van wat Duitsland zei in de jaren 30’.

De Britse regering reageerde als door een wesp gestoken, en volgens de BBC was zijn tweet in strijd met de regels over onpartijdigheid binnen de omroep. De BBC haalde hem daarop van het scherm en zei dat er eerst een oplossing moest komen over Linekers gebruik van sociale media, vooraleer hij zou kunnen terugkomen.

Dat veroorzaakte grote ophef. Heel wat andere presentatoren van sportprogramma’s weigerden nog in de ether te gaan uit protest tegen de beslissing. Dat ontwrichtte de sportverslaggeving van de BBC afgelopen weekend grondig.

De BBC moest zich ervoor excuseren, en stelde dat het ‘hard werkt om de situatie op te lossen’. Greg Dyke, ex-directeur-generaal van de BBC, zei dat de omroep een vergissing had gemaakt. Het gaf de indruk dat de overheid de omroep kan dicteren wat te doen.

Lineker presenteert zijn programma al twintig jaar. Zelf reageerde hij niet publiek op de rel.

