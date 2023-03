Belgische overheid veroordeeld voor behandeling van terreurverdachten

De rechtbank heeft de Belgische staat veroordeeld omdat het onvoldoende argumenteert waarom naaktfouilles van de terreurverdachten noodzakelijk zijn. Dat bericht La Libre Belgique.

‘Een nieuwe klap in het gezicht van de Belgische staat’, klinkt het bij Stanislas Eskenazi, de advocaat van terreurverdachte Mohamed Abrini, alias ‘de man met het hoedje’. ‘De verdediging speelt dus duidelijk geen spelletjes, maar doet dus gewoon zijn werk.’

De rechter oordeelt dat de geblinddoekte naaktfouilles per direct moeten stoppen. De terreurverdachten klaagden al bij aanvang over hun behandeling tijdens het proces. Eerst zorgden de ‘glazen boxen’ voor onrust, daarna waren het de naaktfouilles. Die waren onnodig en vernederend, vonden Abrini en co., aangezien ze vanuit een zwaar bewaakte gevangenis op een transport naar de rechtszaal werden gebracht.

