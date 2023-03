Open Scholendag moet kandidaat-leerkrachten over de streep trekken

‘Iedereen kent de Open Monumentendag en de Open Bedrijvendag, dus waarom geen Open Scholendag?’, vroeg minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zich af. En zo geschiedde. Op vrijdag 12 mei vraagt hij scholen de deuren te openen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vraagt scholen om op 12 mei hun deuren te openen voor de allereerste Open Scholendag. De minister haalt de mosterd bij gelijkaardige initiatieven zoals de Open Monumentendag of Open Wervendag. In tegenstelling tot die evenementen is het niet de bedoeling om de historische pracht van de schoolgebouwen in de kijker te plaatsen. De dag moet vooral Vlamingen overtuigen die wel eens denken aan het lerarenberoep, maar de sprong (nog) niet waagden.

De dag vindt dan ook – in tegenstelling tot Open Monumentendag – niet op een zondag plaats, maar op een vrijdag. ‘De bedoeling is om alle geïnteresseerden een kijkje voor en achter de schermen van een school te gunnen’, aldus Weyts.

Test eens een vergadering

Enkele mogelijkheden voor scholen om geïnteresseerden, zesdejaars, studenten van de lerarenopleiding of kandidaat zijinstromers te inspireren, zijn het organiseren van een vakvergadering, lessen laten bijwonen of toezicht houden. ‘En vooral: kandidaat-leerkrachten kunnen al hun vragen stellen aan ervaren leerkrachten. Zo kunnen ze een beter beeld krijgen van het lerarenberoep.’

Het initiatief kadert in de ruimere campagne ‘Lesgeven is alles geven’, die mee gedragen wordt door de onderwijspartners. De dag moet een van de troeven worden in de strijd tegen het lerarentekort in Vlaanderen en Brussel. Volgens de minister begint het beleid – dat onder meer mogelijk maakt om anciënniteit mee te nemen of een betere fietsvergoeding voorziet – zijn vruchten af te werpen. ‘Er zijn meer inschrijvingen in de lerarenopleidingen en vorig jaar zette een recordaantal van 4.400 zijinstromers de stap naar het onderwijs’, zegt hij. Toch is dat nog niet genoeg. ‘Vele scholen kampen nog met een lerarentekort.’

Hoe succesvol het initiatief zal zijn, moet nog blijken. Heel wat scholen organiseren de komende maanden uiteraard al opendeurdagen voor toekomstige leerlingen. Daarnaast zorgt ook de modernisering van het secundair – en het uitblijven van de eindtermen – op veel scholen voor heel wat onzekerheid.

De minister is alvast hoopvol. ‘Met de allereerste editie willen we vooral een basis leggen voor wat hopelijk uitgroeit tot een nieuwe goede gewoonte binnen ons onderwijs: fier zijn op onze scholen, fier zijn op het lerarenberoep en zo veel mogelijk mensen eens laten proeven’, zegt Weyts.

Scholen kunnen zich kandidaat stellen tot en met 30 maart. Deelnemende scholen krijgen ondersteuning op het vlak van inschrijvingen, communicatie en materiaal voor hun bezoekers. Het programma op hun school geven ze zelf vorm. Vanaf 6 april kunnen alle geïnteresseerden zich inschrijven voor een bezoek aan hun favoriete school.

