Met de zondagavond opgestapte hoofdredacteur Maarten Nooter leek een empathische redactiecultuur een kans te krijgen bij NOS Sport. Maar onbetamelijk en grensoverschrijdend gedrag werd onder zijn leiding intern afgehandeld – of helemaal niet aangepakt.

