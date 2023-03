Week begint met veel wind en regen

Maandag begint zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. Later komen er opklaringen, maar vallen er ook buien die behoorlijk fel kunnen zijn. Een donderslag in het zuidoosten van het land niet uitgesloten.

De wind waait vrij tot zeer krachtig aan zee met rukwinden van 60 tot 80 km/u in het binnenland, en tot 95 km/u aan zee. Het wordt wel zeer zacht met maxima tussen 11 graden in de hoge Ardennen en 17 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht blijft de regen van de partij. Het kwik daalt naar temperaturen tussen 5 en 9 graden.

Dinsdag blijft de temperatuur verder afnemen. Het blijft regenachtig, met nog steeds een krachtige wind met rukwinden tot 80 km/u. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag kunnen de buien ook in Vlaanderen een winters karakter krijgen.

Woensdag wordt het droger, bij maxima tussen 2 en 8 graden.