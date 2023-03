Nooit eerder zag Israël zoveel betogers

Niet alleen organisatoren en deelnemers, maar ook Israëlische media als de krant Haaretz twijfelen er niet aan: nog nooit trokken zoveel betogers door de straten van Tel Aviv als afgelopen zaterdag. Naar schatting 200.000 waren het er, in het hele land zou een half miljoen mensen op straat gekomen zijn. De massale onvrede is een reactie op de verregaande plannen van de regering-Netanyahu om meer ­controle te krijgen over de rechterlijke macht en de macht van het Hooggerechtshof in te perken.