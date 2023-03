Rapper Costa Titch sterft kort na optreden

De Zuid-Afrikaanse rapper Costa Titch is overleden, meldt zijn familie via Instagram. De 28-jarige artiest, wiens echte naam Constantinos Tsobanoglou was, zakte zaterdag in elkaar tijdens een optreden op het Ultra South Africa festival in Johannesburg. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Costa Titch startte zijn carrière als danser en had in 2021 een internationale hit met het nummer Big flexa, dat populair werd via Tiktok. Hij was bevriend met de rapper AKA, die vorige maand werd doodgeschoten. (dod)