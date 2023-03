Vermeer-tentoonstelling definitief uitverkocht

De Vermeer-tentoonstelling in Amsterdam is definitief uitverkocht, meldt het Rijksmuseum. De eerste 450.000 kaarten waren al op de tweede dag na de opening de deur uit, maar later kwamen meer kaarten beschikbaar door een uitbreiding van de openingsuren. De belangstelling was zo groot, dat de website van het museum onderuit ging. De tentoonstelling toont 28 schilderijen van Vermeer. Eén daarvan, het Meisje met de parel, is maar tot eind maart te zien. De andere blijven tot 4 juni te bewonderen. (dod)