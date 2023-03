Zo’n honderd buren en sympathisanten zakten zondag af naar het Hellebos in Kampenhout om te betogen tegen de komst van een containerdorp voor 400 asielzoekers. ‘Tijdelijke opvang? Met deze mensen is dat toch anders.’

Evident is het niet, om met het openbaar vervoer tot bij de voormalige slipschool van de federale politie te raken, in het ­Hellebos. We carpoolen dus, tussen de ­velden en langs huizen met een Vlaamse ...