Tientallen migranten vermist nadat boot onderweg uit Libië is gekapseisd

Op de Middellandse Zee worden dertig mensen vermist nadat de boot waarin ze vanuit Libië reisden door slecht weer is gekapseisd. Zeventien migranten werden inmiddels gered.

Met hulp van koopvaardijschepen en vanuit de lucht door het EU-grensagentschap Frontex zijn inmiddels zeventien mensen gered. Dertig mensen worden vermist. Dat liet de Italiaanse kustwacht in een verklaring weten. Nog twee koopvaardijschepen zijn onderweg naar het gebied, voegde de kustwacht toe.

Eerder op zondag had de vereniging Mediterranea Saving Humans getweet dat volgens verschillende bronnen het schip, dat in de richting van Italië voer, vanmorgen ongeveer 160 kilometer ten noordwesten van Benghazi was gekapseisd.

Alarm Phone, een andere liefdadigheidsinstelling, die oproepen ontvangt van migrantenboten in nood, zegt op Twitter dat het zaterdag voor het eerst de Italiaanse autoriteiten had gewaarschuwd en daarbij had benadrukt dat de boot, met 47 mensen aan boord, onmiddellijk moest worden gered. ‘We zijn in shock. Volgens verschillende bronnen zijn tientallen mensen van deze boot verdronken’, schrijven medewerkers van Alarm Phone.

Volgens Mediterranea hadden de Italiaanse autoriteiten koopvaardijschepen in het gebied gevraagd om in te grijpen. Maar de organisatie zegt dat deze schepen nalieten om een reddingsoperatie uit te voeren. Luca Casarini van Mediterranea, zei aan het persbureau Reuters dat er vier koopvaardijschepen in het gebied waren. Italië heeft over het lot van de boot nog niet gecommuniceerd.

Het vermogen en de wil van Italië om migranten op zee te redden wordt in vraag gesteld nadat twee weken geleden een vissersboot met zeker 150 mensen aan boord schipbreuk leed vlakbij de kust van de zuidelijke regio Calabrië. Daarbij kwamen ten minste 79 mensen om het leven.

Zaterdag zei de kustwacht dat meer dan 1.300 migranten waren gered in drie afzonderlijke operaties voor de zuidelijke punt van Italië, en nog eens 200 voor de kust van Sicilië.