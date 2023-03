De titelstrijd is opnieuw spannend: Union wint van competitieleider Racing Genk

De topper tussen competitieleider Racing Genk en uitdager Union heeft niet teleurgesteld. Genk leek Union na een sterk begin al snel uit te tellen, maar de mentaal sterke bezoekers bogen de achterstand snel weer om. Union keert huiswaarts met een felbevochten 1-2-zege. De titelstrijd is zo weer razend spannend want Union nadert tot op vijf punten Genk, dat wel leider blijft.

Met Union ben je nooit klaar dit seizoen. Dat weet nu ook Racing Genk. De Limburgers leken in een dik halfuur komaf te maken met de Brusselaars, maar die draaiden in twee minuten alles weer om. De thuisploeg drukte Union nochtans meteen terug op de eigen helft en was aanvankelijk ook veruit de meest dreigende ploeg. De snelle Paintsil deed Van der Heyden vanop rechts sterretjes zien en ook El Khannous deed de bezoekers pijn met zijn splijtende passes. Alleen leverde dat geen grote kansen op.

Aan de overkant kwam Union er één keer pijlsnel uit. Boniface stuurde Vertessen goed de diepte in, zijn schot werd gered door Vandevoordt. Het blijft de grote sterkte van dit Union: in twee, drie passes voor het doel van de tegenstander staan. Maar het spelbeeld bleef wel hetzelfde. Union probeerde het Genk lastig te maken door stevig in duel te gaan, maar de Limburgers voetbalden er met hun technisch vernuft keer op keer onderuit. Na twintig minuten leverde het overwicht een lichte penalty op voor Genk. Van der Heyden raakte in de zestien de bal met de bovenarm, die evenwel dicht bij het lichaam was en geen beweging naar de bal leek te maken. Scheidsrechter Nathan Verboomen wees echter onverbiddelijk richting de stip en de VAR gaf geen krimp. Zo mocht Heynen vanaf elf meter de 1-0 tegen de netten knallen.

Twee afgekeurde goals voor Genk

Union schoot stilaan wakker na de treffer en nam het heft meer in eigen handen, maar het was opnieuw Genk dat de netten deed trillen. Dit keer na een prachtige aanval, die via El Khannouss bij Munoz belandde. De 2-0 van de Colombiaan werd echter afgekeurd door buitenspel en plots was Union helemaal wakker. Adingra pakte uit met een prachtige voorzet richting Nieuwkoop, die van dichtbij de gelijkmaker voorbij Vandevoordt kopte. Een minuut later maakte Genk opnieuw dezelfde fout: Adingra te veel tijd geven aan de bal. Vanop de rand van de zestien krulde de Ivoriaan heerlijk de voorsprong in de verste hoek. Een les in efficiëntie voor Genk.

‘Ik heb geen zakken dus daar kan ik mijn hand niet in verstoppen’, reageerde Van der Heyden daarna bij de rust. Ondanks de 1-2-voorsprong van zijn ploeg was de Union-verdediger nog steeds furieus over de gefloten penalty. In de tweede helft zat het er dan ook bij momenten bovenarms op tussen beide teams. Het spel lag vaak stil door de stevige duels, maar het was wel opnieuw Genk dat het balbezit opeiste. Opnieuw leverde dat na dik twintig minuten een doelpunt op. Na een corner van Tresor kopte Munoz de bal nipt over de lijn. De 2-2 leek een feit, maar de VAR had opnieuw hands gezien. De kopbal van Munoz raakte eerst nog de arm van McKenzie voor die over de lijn geen. Goal afgekeurd dus.Union verdedigde de voorsprong daarna met hand en tand en sleepte zo in een uitverkochte Cegeka Arena de zege over de streep. De titelstrijd is zo weer razend spannend want Union nadert tot op vijf punten Genk, dat wel leider blijft.

