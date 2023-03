Tom Egbers niet op scherm na aantijgingen NOS Sport

Sportpresentator Tom Egbers was zondagavond niet te zien op het Nederlandse scherm, na een artikel in de Volkskrant zaterdag met details over de wantoestanden op de sportredactie.

De Volkskrant bracht zaterdag een uitgebreid dossier over NOS Sport, met heel wat (oud-)medewerkers die, meestal anoniem, getuigen over pesterijen, seksisme en racisme. Vrouwen voelden zich er onveilig en meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag werden niet ernstig genomen, schrijft de krant. Een aantal haantjes op de redactie voerde steeds het hoge woord, anderen werden afgeblaft en vernederd.

Volgens de krant was de hoofdredacteur van NOS Sport al in 2010 op de hoogte van wangedrag door Tom Egbers. Toen voormalig presentator Aïcha Marghadi vroeg om Tom Egbers als mentor te mogen hebben, werd haar immers verteld dat dat ‘geen goed idee’ was. En wel omdat Egbers ‘moeite’ zou hebben met mooie vrouwen en dat daar in het verleden al problemen mee waren geweest op de redactie.

Dat zou een verwijzing zijn geweest naar avances die Egbers enkele jaren voordien maakte bij een meer dan 20 jaar jongere stagiaire. Dat liep toen uit op een kortstondige verhouding. Toen Egbers’ echtgenote erachter kwam, zou hij de jonge medewerkster zijn gaan pesten en intimideren. Egbers’ echtgenote is, ironisch genoeg, voorzitter van het meldpunt Mores voor ongewenste omgangsvormen in onder meer de televisiesector.

Bad

Nadat de hoofdredacteur Marghadi had afgeraden om Egbers als mentor te kiezen, zou de jonge journaliste aan een ander NOS Sport-zwaargewicht, Jack van Gelder, gevraagd hebben om haar te helpen bij haar professionele ontwikkeling. Hij vroeg haar of zij niet bij hem in bad wou komen liggen. ‘Als ik dat al heb gezegd, dan heb ik dat als grap bedoeld’, verklaart Van Gelder aan de Volkskrant.

Vorige week stapte de hoofdredactie van NOS Sport op na een intern onderzoek naar eerder gemelde gevallen van grensoverschrijdend gedrag. De nieuwe onthullingen doen denken aan wat eind vorig jaar bekend werd over de cultuur op de redactie van De wereld draait door, het programma van Matthijs van Nieuwkerk.