Saudische oliereus maakt superwinst

De staatsoliemaatschappij van de Golfstaat Saudi-Arabië, Aramco, boekte in 2022 een nettowinst van 161,1 miljard dollar (151 miljard euro). Dat is 46 procent meer dan in 2021.

Aramco is sinds 2019 beurs­genoteerd, maar het zal vooral de Saudische overheid zijn die profiteert van de megawinst. Van de bijna 76 miljard dollar dividenden die het bedrijf uitkeert zal 98 procent terechtkomen in de staatskas van Saudi-Arabië.

De zeer hoge winst in 2022 komt door de forse stijging van de olieprijs na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De olieprijs steeg in augustus vorig jaar naar bijna 130 dollar per vat (159 liter). Dat was het hoogste peil sinds 2008. Eerder dit jaar kwamen grote Westerse olieconcerns zoals Shell, Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies en BP al met recordwinsten.

De olieprijs is in de zomer van 2022 wel sterk teruggevallen. De voorbije week schommelde die rond 83 dollar per vat.

Het Saudische olieconcern zal een deel van de winst herinvesteren in bijkomende olie- en gasproductie. Het wil tegen 2027 zijn dagelijkse olieproductiecapaciteit optrekken van 12 naar 13 miljoen vaten. In totaal worden momenteel wereldwijd net geen 101 miljoen vaten ruwe olie per dag geproduceerd.

Aramco wil ook zijn gasproductie tegen 2030 met meer dan 50 procent verhogen.