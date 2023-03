Vannacht is het eindelijk zover. Dan weten we of Lukas Dhont met Close de eerste Belg wordt die een Oscar wint in de categorie Beste internationale film. De show met de uitreiking van de Oscars in 23 categorieën begint om 1 uur (onze tijd). In de VS zendt NBC die show live uit. Bij ons heeft Telenet de rechten. Klanten kunnen afstemmen op Play More Cinema (kanaal 300 in Vlaanderen, kanaal 320 in Brussel).