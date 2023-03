351 vluchten geschrapt door staking op Duitse luchthavens

Op vier Duitse luchthavens kunnen maandag 351 vluchten niet doorgaan. Het voorbije weekend werd aangekondigd dat het personeel van de veiligheidscontroles 24 uur het werk zal neerleggen. Door te staken wil de vakbond Verdi de druk opvoeren op de uitbaters van de luchthavens, zodat die over de brug komen met hogere lonen en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor nacht- en weekendwerk.

De werkonderbrekingen zullen gebeuren op de internationale luchthaven van Berlijn en de regionale luchthavens van Bremen, Hamburg en Hannover.

100.000 passagiers

De vereniging van luchthavens in Duitsland schat dat circa 100.000 passagiers getroffen zullen worden door de acties aan de veiligheidscontroles. Haar directeur-generaal Ralph Beisel omschreef de werkonderbrekingen als ‘misbruiken’.

De Duitse luchthavens zijn al een tijdje in de greep van sociale onrust. De werkonderbreking aan de veiligheidscontroles op maandag is al de derde in haar soort sinds begin 2022. Vorige week maandag werd er ook al gedurende 24 uur gestaakt op de luchthavens van Keulen-Bonn en Düsseldorf. In februari moet de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zelfs 1200 vluchten schrappen door stakingen op de luchthavens van Frankfurt en München.