Vier doelpunten van Gift Orban bezorgen AA Gent ruime overwinning tegen Zulte Waregem

Bij de rust stond het 0-2 en leek de Gentse zege al een feit. Door doelpunten van Timothy Derijck en Jelle Vossen leek Essevee er toch nog een wedstrijd van te maken, maar dat was buiten Gift Orban gerekend. De Nigeriaan scoorde na de pauze maar liefst vier doelpunten en was zo de boeman voor een defensief andermaal dramatisch Zulte Waregem: 2-6. AA Gent bijt zich vast in het zog van Club Brugge, de strijd voor de top-vier blijft spannend.

De grasmat in de Elindus Arena leek ogenschijnlijk in prima staat, toch maakten de Gentse spelers er voor rust een heuse schaatsnamiddag van vol glij- en andere valpartijen. Zo ontstond ook de eerste kans van de partij: Nurio gleed uit, Gano kon aan de haal met de bal maar trapte hard naast. Ook Orban had het niet onder de markt met het speelveld en zag zo’n kansrijke situatie mislopen.

Ciranni - voor de honderdste keer aan de aftrap in de Jupiler Pro League - kon niet echt lang genieten van zijn jubileum. De rechterflank van de thuisploeg blesseerde zich bij een voorzet die door Vossen naast werd gekopt. Ciranni werd even later vervangen door Sörmo. Ondertussen stapelden de misverstanden en foute keuzes zich bij de bezoekers flink op. Vanhaezebrouck werd er horendol van. Gentse doelkansen bleven dan ook uit.

De beste mogelijkheid was er nog voor Essevee maar na balverlies van Samoise kon Vossen een voorzet van Miroshi niet verzilveren. Op het half uur dan toch eens Gent: Fila miskeek zich compleet op een hoge bal, maar Orban wist niet te profiteren. Ook Cuypers kon nog eens zijn neus aan het Essevee-venster steken, maar de Gentse topschutter miste zijn controle totaal en liet zo ook een wenkende kans liggen.

Even later was het dan toch raak: Piatkowski verstuurde een loepzuivere voorzet, De Sart buffelde binnen (0-1). De Essevee-fans die een week geleden de partij in Leuven bijwoonden, vreesden voor een herhaling van datzelfde scenario. Toen slikte Zulte Waregem immers drie doelpunten in het derde kwartier. En ook nu incasseerde het team van Leye nog voor de pauze een tweede tegentreffer. Castro-Montes haalde verrassend uit en liet Bossut, die geen reactie meer in huis had, kansloos (0-2).

De bijzonder efficiënte Buffalo’s leken dan wel ruim een half uur te kampen met de naweeën van de fysieke veldslag tegen het Turkse Basaksehir. Dit Zulte Waregem was evenwel niet bij machte om dit fysieke voordeel te benutten. Hoewel ze best wat enthousiasme etaleerden, groeide gaandeweg de ergernis bij de thuisfans die bij de aftrap al hun ongenoegen uitten met een spandoek dat weinig aan de verbeelding overliet: ‘Frustraties lopen op door onkunde aan de top’.

Bossut met bewondering

De stemming na rust werd er niet meteen beter op. Derijck had er nochtans snel 1-2 van gemaakt op een hoekschop van Rommens, maar toen Sörmo plots de bal inleverde, knalde Orban de 1-3 snoeihard voorbij Bossut. De hoop op een ommekeer werd zo net als een week eerder in Leuven ook nu weer meteen de kop ingedrukt.

Het bleef nochtans snel heen en weer gaan: Gano besloot via de vingertippen van Nardi op de lat. Even later leek Nardi zich te miskijken op een hoge bal in de richting van diezelfde Gano, maar Ngadeu schoot zijn doelman ter hulp en ontzette vooral de topschutter van Essevee opnieuw gevaarlijk kon worden.

Leye greep ook in en bracht Ndour en Sissako voor Rommens en de ongelukkige Sörmo. Ndour liet zich meteen opmerken: de Senegalese spits haalde netjes de achterlijn en zette goed voor: Vossen was er als de kippen bij en bracht opnieuw spanning in de match. Geen probleem voor Orban, de Nigeriaan eiste een vrije trap op en demonstreerde nog eens dat hij ook in die discipline een specialist is. Bossut kon enkel met bewondering de bal uit de doelmond halen.

Vanhaezebrouck bracht met Depoitre, Fofana en Odjidja drie frisse krachten en Odjidja zette met een subtiel steekballetje meteen Orban opnieuw vrij voor Bossut, maar deze keer zette het Gentse fenomeen de bal naast. Even later probeerde hij het vanop ruim 22 meter, maar ook nu wist Bossut zijn netten schoon te houden.

Tot Fila zich verslikte in een tussenkomst. De pas ingevallen Fofana nam het geschenk van de Pool dankbaar aan en bediende netjes Orban die zijn derde goal van de middag scoorde. Bijna scoorde hij meteen nog een keer toen een bal van Depoitre via de paal in zijn voeten rolde en hij in buitenspel werd betrapt.

Niet veel later was het toch weer raak: Depoitre zette zich goed door en legde breed, De Sart liet de bal rollen. Orban wierp zich als een gier op de bal en trapte de 2-6 op het scorebord. Het fenomeen Orban lijkt nu al van een andere dimensie dan zijn illustere voorganger Simon. Met negen doelpunten in acht wedstrijden draait hij momenteel dan aan ook een ronduit indrukwekkend gemiddelde.

