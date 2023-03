Trein-walvis op Brusselse Van Praet-rotonde

Het wordt moeilijk om hem te missen als u voorbij de Brusselse Van Praet-rotonde rijdt: een gigantische walvis-locomotief zal er over drie jaar neerstrijken.

De monumentale sculptuur Moby Train is een ontwerp van de Belgische kunstenaar François Schuiten en de Franse beeldhouwer Pierre Matter. Er zal een oude diesellocomotief in worden verwerkt. Het beeld komt op een steenworp van het Train World-museum te staan, en in de buurt van de eerste in België aangelegde spoorlijn. En dat tegen 2026, wanneer de NMBS haar eeuwfeest viert.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gooit er 2 miljoen euro tegenaan, wat ongeveer 80% van de kostprijs moet dekken. De rest van het budget zal bij elkaar worden gebracht via sponsoring en crowdfunding.

Atelier Eole van Anne-Marie Sauvat heeft bij Moby Train een landschap van planten en grassen ontworpen dat moet doen denken aan de golven van de zee. Architect en stedenbouwkundige Jean-Pierre Majot zorgt voor een energiezuinige verlichting.

Lees ook