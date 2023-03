Jasper Philipsen sprint naar tweede ritoverwinning in Tirreno-Adriatico, Primoz Roglic eindwinnaar

Jasper Philipsen heeft de traditionele slotrit van Tirreno-Adriatico met start en finish in San Benedetto del Tronto op zijn naam geschreven. Na een alweer voortreffelijke lead-out van Mathieu van der Poel was de Limburger duidelijk de sterkste in een massasprint. De eindzege van Primoz Roglic kwam niet meer in gevaar.

De Koers tussen de Twee Zeeën eindigde zondag aan de Adriatische kustlijn met een 154 kilometer lange etappe in San Benedetto del Tronto. Ondanks de lastige eerste wedstrijdhelft leek de kans op een massasprint groot. De leidersplaats van Primoz Roglic leek na zijn hattrick niet in gevaar, al moest hij daags na de opgave van Dylan van Baarle nog een extra ploegmaat missen: Wilco Kelderman ging na zijn valpartij zaterdag niet meer van start. Ook een zieke Steff Cras (TotalEnergies) kwam niet meer aan het vertrek. Onderweg verdween de Brit Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) uit de koers door een valpartij.

In de heuvelachtige beginfase van de etappe ontstond een kopgroep van acht renners. De jonge Belg Henri Vandenabeele (DSM) kwam als laatste aansluiten en had verder het gezelschap van de jarige Fransman Nans Peters (Ag2r Citroën), diens landgenoten Bruno Armirail (Groupama-FDJ) en Valentin Ferron (TotalEnergies), de Deen Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost), de Italianen Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) en Samuele Zoccarato (Green Project Bardiani CSF) en de Luxemburger Arthur Kluckers (Tudor).

In het peloton leidden de sprintersploegen de achtervolging: Alpecin-Deceuninck voor Jasper Philipsen, Soudal Quick-Step voor de Nederlander Fabio Jakobsen en Jayco-AlUla voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Hun ploegmaats hielden de achterstand op de kopgroep beperkt, maar in de biljartvlakke lokale ronden in San Benedetto del Tronto werd het door een versnelling vooraan toch nog spannend. Pas drie kilometer voor de finish werden de vluchters weer gegrepen door een ruim peloton.

In de aanloop naar de sprint verloor Europees kampioen Jakobsen contact met zijn sprinttrein en verdwenen zo zijn kansen op een tweede ritzege. Philipsen had wel een prima lead-out: Mathieu van der Poel speelde net als bij de vorige ritzege van Philipsen een cruciale rol in de slotkilometer, en nadien was het Philipsen die als eerste sprinter zijn versnelling inzette. Groenewegen zat aan het wiel maar kon niet naast de Limburger komen en werd tweede, de Italiaan Alberto Dainese (DSM) finishte als derde. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) haalde met een zevende plaats de top 10, Wout van Aert (Jumbo-Visma) ging onderweg drinkbussen halen voor zijn ploegmaats en sprintte niet mee.

In de top vijf van het algemene klassement kwamen er zoals verwacht geen wijzigingen meer. Roglic, oorspronkelijk niet eens voorzien voor Tirreno-Adriatico, gaat naar huis met drie ritzeges, de puntentrui, de bergtrui én de befaamde drietandtrofee voor de eindoverwinning. Roglic volgt zijn landgenoot Tadej Pogacar op, de eindlaureaat van vorig jaar. De Portugees Joao Almeida (UAE Team Emirates) is tweede in de eindstand van dit jaar op 18 seconden, de Brit Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) derde op 23 seconden.

