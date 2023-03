Nederland kiest woensdag nieuwe provincieraden en een Eerste Kamer. De grote winnaar wordt zo goed als zeker de BoerBurgerBeweging (BBB), een nieuwkomer die het radicaal opneemt voor het platteland.‘De BBB brengt de ratio terug’, vindt haar aanhang.

In een weiland langs de snelweg A1 kijkt een metershoge pop van strobalen boos naar het voortjakkerende verkeer. Ze is gekleurd in de omgekeerde Nederlandse vlag, blauw van boven en rood beneden, al een ...