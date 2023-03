Asielzoekers kraken toekomstig kantoor crisiscentrum: ‘Solidaire opvordering’

Een zeventigtal asielzoekers is zondagnamiddag ingetrokken in de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum nabij het Brusselse Noordstation.

De bezetting heeft als doel de asielzoekers een noodoplossing te bieden en de regering te dwingen om haar verplichtingen na te komen, zo werd ter plaatse vernomen.

De ‘solidaire opvordering’ van het gebouw van de federale staat kwam er na de evacuatie vrijdag van enkele tientallen asielzoekers uit de oude loods ‘Allee du Kaai’ in de Havenlaan in Brussel. Die mensen belandden op straat, zonder alternatief, zegt het collectief ‘stop de opvangcrisis’.

‘Voor sommigen was het al de derde uitzetting in een maand’, zegt Sacha, lid van het steuncollectief. ‘Ze hebben alle recht op opvang en begeleiding, maar de staat weigert hun rechten te eerbiedigen. Tegelijkertijd blijven het Brussels gewest en de Brusselse gemeenten de alternatieve oplossingen vernielen die de asielzoekers en Belgische burgers opzetten. Deze toestand is onaanvaardbaar en beschamend.’

Het steuncollectief voegt toe dat advocaten een procedure zullen opstarten om het gebruik van het gebouw toe te staan ‘totdat de bewoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben’.

Politiepatrouilles van de zones Brussel-Noord en Brussel-Hoofdstad/Elsene kwamen ter plaatse en gingen in gesprek met vertegenwoordigers van het steuncollectief voor de asielzoekers.

Algemeen pleit het steuncollectief voor een permanente oplossing voor alle asielzoekers in België. ‘Als duizenden veroordelende rechterlijke beslissingen niet genoeg zijn om een reactie van de regering uit te lokken, is actie van burgers en organisaties opnieuw het enige en ultieme redmiddel’, stelt Sacha. ‘Wij roepen alle burgers en organisaties op om deze solidariteitsactie te steunen en druk uit te oefenen op de regering om een duurzame en rechtvaardige oplossing te bieden voor alle asielzoekers in België.’

