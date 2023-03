Hoe hard je ook je best doet om een hekel aan Tadej Pogacar te hebben, het is tot mislukken gedoemd, schrijft Bieke Purnelle. Ze heeft zich weerloos overgegeven aan de charme van het zondagskind.

Het is onmogelijk om niet van Tadej Pogacar te houden. Ik heb het echt waar geprobeerd. Met name op die ene dag in juli 2020, na de meest dramatische Tourontknoping sinds 1989, een dag van brutaal kapotgeschoten ...