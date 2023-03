Tadej Pogacar is heer en meester in slotrit Parijs-Nice

Primoz Roglic wint drie etappes in Tirreno-Adriatico, dan kan hij niet achterblijven moet Tadej Pogacar gedacht hebben. Op de Col d’Èze reed de gele trui opnieuw weg van al zijn concurrenten en hij hield zijn inspanning vol tot aan de streep. Met zijn derde ritzege sluit hij deze Parijs-Nice succesvol af.

Na wat traditioneel gespartel van vroege vluchters – waar de Deen Jonas Gregaard zijn bolletjestrui veilig stelde – kwam alles zeer vroeg weer samen. Het was de voorbode van een lange finale. Haast meteen gingen enkele ronkende namen ervandoor: Jan Tratnik, Clément Champoussin, Stefan Küng, Lucas Hamilton en ook Oliver Naesen. Ook voor de Nederlander Wout Poels kriebelde het. Hij wou alleen naar de vluchters toe, maar moest daarvoor wel een kloof van 40 seconden overbruggen.

Bijzonder snel dichtte de Nederlander de kloof en hij liet er geen gras over groeien. Hij liet de vijf anderen meteen achter en ging voor een solo van meer dan vijftig kilometer. Veel ruimte kreeg hij echter niet, want daarachter legden de UAE-troepen van leider Tadej Pogacar een snoeihard tempo op. Een auto op de weg zorgde ook voor de nodige vloeken. Het liep gelukkig allemaal goed af.

De Col d’Èze

Op 35 kilometer sloeg Pogacar ook nog een kleine slag. Vluchter Poels ging aan de haal met zes bonificatieseconden, maar de Sloveen vloerde daarachter zijn grootste belager David Gaudu en nam zo weer twee seconden extra voorsprong.

Pogacar heeft duidelijk ook zijn zinnen gezet op deze etappe en hij liet zijn team – met alweer een sterke Tim Wellens – knallen op kop van het peloton. Na een lange afdaling was Poels er dan ook aan voor de moeite. Het peloton bestond dan nog maar uit een renner of dertig wanneer de voet van de Col d’Èze opdoemde, de laatste hindernis van deze Parijs-Nice. Zes kilometer klimmen aan 7,6 procent gemiddeld met de top op vijftien kilometer van de streep.

Na een kilometer was het peloton door het snoeiharde tempo al uitgedund tot vijftien renners. Simon Yates plaatste als eerste een versnelling, maar op vier kilometer van de streep koos Pogacar opnieuw het ruime sop. Gaudu en Jonas Vingegaard ploften in het zadel, de gele trui was opnieuw weg. De Fransman en de Deen deden samen Yates en Matteo Jorgenson hun best, maar op de top had Pogacar al 45 seconden voorsprong te pakken.

Ook in de afdaling kwamen de vier geen meter dichter en zo had de Sloveen uitgebreid de tijd om te vieren op de Promenade des Anglais. Een derde etappezege, eindwinst, beste jongere en de groene trui, dat heet uitpakken. Met een diepe buiging kwam hij over de streep, een buiging die hem beter zelf toekomt.

Vingegaard won 33 seconden later het sprintje voor de tweede plaats, Gaudu eindigde derde. De Fransman legt wel beslag op de tweede plek in het eindklassement.

