Magnette blijft de keizer van de Keizerslaan

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek

Keizer (1)

Een grote verrassing was het niet. Paul Magnette is afgelopen week opnieuw gekroond tot keizer van de Keizerslaan. De huidige voorzitter, tevens burgemeester van Charleroi, haalde het met 93,5 procent van de stemmen. Er was geen tegenstander. Aan de stemming nam 33,8 procent van de leden deel. In oktober 2019 haalde Magnette nog 95,4 procent van de stemmen, maar hij zit dus nog altijd heel stevig in het zadel en mag zich nog altijd de keizer van de Keizerslaan noemen. Op hetzelfde hoofdkantoor huist sinds kort ook zusterpartij Vooruit, maar vooralsnog is die nog de kleinste in de socialistische familie. Dus Conner Rousseau blijft nog eventjes King Connah.

Keizer (2)

De verkiezing gebeurde afgelopen weekend via 306 lokale afdelingen. De PS is een conglomeraat van 14 federaties, die een relatief grote zelfstandigheid genieten met elk een eigen voorzitter. Ook die werden afgelopen weekend verkozen. In 11 van de 14 federaties was er maar één kandidaat. Zo werd huidig staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine met 93,5 procent verkozen in Charleroi, minister van Werk Pierre-Yves Dermagne werd verkozen tot voorzitter in Dinant-Philippeville en Frédéric Daerden in Luik.

Keizer (3)

In Brussel – een afdeling met een grote onafhankelijkheid – blijft fractieleider Ahmed Laaouej voorzitter met 86,1 procent van de stemmen. Hij was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Laaouej werd vorige week nog onder vuur genomen door Marc Uyttendaele – meneer Laurette Onkelinx – die hem in La Dernière Heure verweet de grafdelver van het secularisme te zijn. Maar dat had duidelijk weinig effect op het stemresultaat.

Keizer (4)

De ambitie van de keizer is om in 2024 naar de verkiezingen te gaan ‘met een progressief project in staat om te beantwoorden aan de noden van de bevolking. Overal waar we ons presenteren zullen we de strijd verderzetten tegen onrechtvaardigheid en ongelijkheid’, stapelt de partij in een persbericht de clichés op. In april volgt een congres toegespitst op de gelijkheid tussen man en vrouw, in oktober ligt de focus op de jeugd.