Jaarlijks viert de Amerikaanse stad Chicago Saint Patrick’s Day. Dat doen ze door hun gelijknamige rivier groen te kleuren. De feestelijkheden trekken jaarlijks duizenden enthousiaste bezoekers. Bekijk het hierboven.

Saint Patrick’s Day is de nationale feestdag van Ierland. Die valt traditioneel op 17 maart. Alles kleurt die dag groen in Ierland. Maar ook in andere landen wordt die dag uitbundig gefeest, vooral in Australië en de Verenigde Staten, waar veel Ieren naartoe zijn geëmigreerd.

