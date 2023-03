Bewoner zwaargewond door explosie bij uitslaande brand in Ekeren

In het Antwerpse Ekeren is een bewoner met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht bij een explosie in een woning. Twee andere bewoners, een moeder en kind, raakten lichtgewond.

Zondagochtend rond 6.30u was er een explosie in een gebouw met drie woonlagen in de Prinshoeveweg in Ekeren. Op de begane grond werd door de kracht van de ontploffing de garagepoort uit haar hengels getrokken, door de drukgolf vloog de poort de straat op. De bewoner van de gelijkvloerse verdieping raakte ernstig gewond en werd met zware brandwonden naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht.

Op de tweede verdieping drukte de kracht van de explosie de ramen aan de voorzijde van het gebouw eruit. Twee bewoners van die verdieping, een moeder en haar kind, raakten lichtgewond door glasscherven. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van de eerste verdieping bleven ongedeerd; op die verdieping richtte de ontploffing ook geen van buitenaf zichtbare schade aan.

Geen aanwijzingen van kwaad opzet

‘Vermoedelijk is er eerst een brand ontstaan en heeft die tot een ontploffing geleid’, zegt Willem Migom, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. ‘Het is te vroeg om het al over een gasexplosie te hebben, dat zal door een deskundige of het labo verder onderzocht moeten worden.’

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De brandweer heeft het over een uitslaande brand. Vooral aan de achterkant van de woning brandde het heftig; de achtergevel van het pand is volledig zwartgeblakerd. ‘De appartementen zijn volledig uitgebrand’, zegt Jasmien O, woordvoerster van de Brandweer Zone Antwerpen.