Stijn Desmet wint zilver op 1.000 meter, Hanne Desmet is beste in B-finale

Stijn Desmet heeft zondag op de wereldkampioenschappen shorttrack in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel de zilveren medaille veroverd op de 1.000 meter. Zus Hanne Desmet won de B-finale na een vierde plaats in de halve finale.

In de A-finale eindigde Desmet als tweede in 1:27.974 achter thuisrijder Park Ji Won (1:27.741). De Canadees Steven Dubois (1:28.069) vervolledigde het podium.

Tot twee en een halve ronde voor het einde leek Desmet de beste kansen op de wereldtitel te hebben. Onder groot enthousiasme van 5.000 toeschouwers in de Mokdong Ice Rink kwam de favoriet Park echter langszij. Het taaie verzet van Desmet baatte niet. Debutant Park, eerder winnaar van de 1.500 meter, pakte de titel.

Voor Stijn Desmet is het zijn derde WK-medaille. Vorig jaar was hij in het Canadese Montreal goed voor brons op de 500 en 1.500 meter.

Desmet is de regerende Europese kampioen op de 1.000 meter. Begin dit jaar won hij goud op het EK in het Poolse Gdansk.

B-finale

Hanne Desmet haalde zondag de A-finale van de 1.000 meter niet. Na een vierde plaats in haar halve finale werd ze verwezen naar de B-finale. Daarin toonde Desmet zich wel de beste, goed voor een zesde plaats in de eindstand.

De titel in de A-finale ging naar de Nederlandse Xandra Velzeboer voor de Koreaan Choi Minjeong en de Canadese Courtney Sarault. Velzeboers landgenote en olympisch kampioene Suzanne Schulting werd na een bestraffing vijfde.

