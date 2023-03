Pence over bestorming Capitool: ‘Trump is verantwoordelijk’

Ex-vicepresident van de Verenigde Staten Mike Pence heeft fel uitgehaald naar Donald Trump, de president waaronder hij diende. ‘Zijn roekeloze woorden hebben mijn familie en iedereen die die dag in het Capitool was in gevaar gebracht.’

‘President Trump was fout’, zei Mike Pence in een speech op een diner op zaterdagavond. Voor de eerste keer trok de oud-vicepresident openlijk fel van leer tegen Trump. Tijdens zijn speech ging hij dieper in op de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De bestormers hadden het toen onder meer op hem gericht. Ze eisten dat Pence de verkiezingsuitslag moest aanpassen in het voordeel van Trump.

‘Hij had het recht niet om de verkiezingsuitslag aan te passen’, stelt Pence. ‘Zijn roekeloze woorden hebben mijn familie en iedereen die die dag in het Capitool was in gevaar gebracht. Donald Trump is daarvoor verantwoordelijk.’ Hij noemt de bewuste dag ‘een schande’. ‘Burgers hebben het recht om te weten wat die dag gebeurd is.’

Pence wordt genoemd als een van de mogelijke kandidaten om in de race naar het presidentschap te stappen voor de Republikeinse Partij. Daarover bleef de man vaag in z’n toespraak. ‘Ik zal voluit de Republikeinse kandidaat steunen in 2024’, klonk het. ‘Ook als ik dat ben.’

