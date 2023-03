Spektakel in de Oostkantons: tienkoppig KV Oostende pakt in minuut 97 levensbelangrijk punt in degradatiestrijd

Degradatievoetbal kan ook spectaculair zijn: vraag dat maar aan Eupen en KV Oostende. Na een waanzinnige tweede helft met zes goals pakten tien Kustboys een belangrijk punt in de slotseconden (4-4) na een vroege uitsluiting van Tanghe. De Kustboys houden Eupen, dat nalaat om weg te lopen van de degradatiezone, zo in het vizier.

Zes punten, drie punten of nul punten: dat zou het verschil zijn tussen Eupen en KV Oostende omstreeks 20.00 uur. Zes speeldagen voor het einde werd een echte kelderkraker afgewerkt am Kehrweg. Vooral voor KV Oostende was het van moeten: na de zege tegen Club Brugge flakkerde de hoop op het behoud opnieuw op, al was het wel al van eind augustus geleden dat de kustjongens nog eens op verplaatsing konden winnen. Beter kon de match alvast niet beginnen. Ambrose werd gehaakt door Davidson toen hij de zestien betrad na goed voorbereidend werk van Hornby. Strafschop, en de Franse spits mocht de bal zélf netjes voorbij Moser leggen. 0-1 voor KVO: het goedgevulde uitvak ging compleet door het dak.

Drie goals op kwartier tijd

Waar de openingsfase nog voor Oostende was, nam Eupen gaandeweg over. Ook voor hen was verliezen geen optie. Eerst vuurde Van Genechten op de vuisten van Hubert, daarna had Lambert pech toen zijn kopbal nipt het kader miste. Met ongeveer 65 procent balbezit werd de druk stilaan onhoudbaar voor KV Oostende. En toen Tanghe aan de noodrem ging hangen bij N’Dri, zaten de Kustboys plots écht in vieze papieren. Nog 50 minuten met tien: begin er maar aan. Zelfs overleven tot aan de rust lukte niet. Gassama kreeg teveel ruimte van Ndicka en poeierde de verdiende gelijkmaker in de winkelhaak in minuut 45. Alsof die rode kaart nog niet erg genoeg was, viel ook Barac uit met een blessure.

De gebeurtenissen voor de rust legden de basis voor een écht spektakelstuk na de koffie: tijdens het openingskwartier kregen we maar liefst drie goals te zien. KV Oostende kwam eerst onverhoopt op voorsprong via Ndicka na een monumentale flater van de pas ingevallen Paeshuyse, maar drie minuten later - in minuut 59 - knikte die andere invaller Prevljak de gelijkmaker al voorbij Hubert. En nog was het niet gedaan: op een corner mocht Hornby twee minuten later eenvoudig de 2-3 in doel koppen. De toeschouwers in het Kehrwegstadion wisten niet wat ze zagen: het werd plots degradatievoetbal om van te smullen.

Veerkracht

Gezien de voorsprong én de numerieke minderheid was het logisch dat KV Oostende stilaan weer in een egelstelling gedwongen werd. Want Eupen zou de bezoekers fysiek (en mentaal) proberen kraken met een nieuwe blitzkrieg. Hubert pareerde een hard schot van Gassama, en Prevljak kwam een teennagel tekort bij een lage schuiver van Peeters. Maar de gelijkmaker kon niet uitblijven: een kwartier voor tijd was het dan toch prijs. Alweer vergaten Rodin en co een Panda in de zestien, alweer mocht die helemaal alleen inkoppen. Zuur voor Oostende, dat Eupen ook nog even haasje over zag doen. Charles-Cook schoof de 4-3 fijntjes in de staart van de match nog voorbij Hubert. Lang leek KVO die mokerslag niet boven te komen, tot het in minuut 97 nog een corner kreeg. En die viel pardoes voor de voeten van Rodin: 4-4. Waanzin.

En zo houdt KV Oostende Eupen in het vizier in een degradatiestrijd die razend spannend belooft te worden. Zes punten of drie punten: een wereld van verschil in het klassement, maar zaterdagavond kwam het op amper enkele seconden. En of de Panda’s eens stevig zullen vloeken.