Arbeider in levensgevaar na incident bij Umicore in Hoboken

Bij een ontploffing op de site van edelmetaalverwerker Umicore in Hoboken zijn zaterdag twee arbeiders gewond geraakt, dat meldt Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door Umicore. Een van de slachtoffers verkeert in levensgevaar.

‘Er is vandaag een ongeval gebeurd met een voertuig van een contractor op onze site in Hoboken in de buurt van onze waterzuiveringsinstallatie’, bevestigt Marjolein Scheers van Umicore. ‘Twee mensen raakten hierbij gewond. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en beide personen, die als onderaannemer voor Umicore aan het werk waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Een persoon heeft het ziekenhuis intussen mogen verlaten, maar de andere persoon is helaas nog in levensgevaar. De gezondheidstoestand van beide collega’s wordt nauw opgevolgd en onze gedachten zijn bij hen.’

Volgens Het Laatste Nieuws vond het incident zaterdagochtend plaats en raakten de twee arbeiders gewond door een explosie van een tankwagen die niet helemaal leeg was bij het reinigen.

‘Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk wat precies de oorzaak van dit incident was en we zullen dat, samen met onze contractor, met de hoogste prioriteit onderzoeken’, zegt Scheers. ‘We kunnen wel zeggen dat er op geen enkel moment gevaar geweest is voor de omgeving of voor het milieu.’