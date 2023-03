BBC-programmatie verstoord na kritische tweets van Gary Lineker

De Britse omroep BBC zit in woelig water over een conflict met voetbalpresentator Gary Lineker. Die had kritiek op het migratiebeleid van de regering en werd van het scherm verbannen. Dat leidde tot een muiterij onder de andere presentatoren, lokte een reactie van de premier uit en maakte dat de baas van de omroep zich genoodzaakt zag zijn positie te verdedigen.

De BBC werd gedwongen om een deel van haar sportverslaggeving op zaterdag te schrappen, omdat presentatoren weigerden te werken uit solidariteit met Lineker. Dat gebeurde nadat de omroep probeerde haar neutraliteit te verdedigen door Lineker van de buis te halen vanwege bepaalde opmerkingen op sociale media.

Lineker, voormalig aanvoerder van het Engelse voetbalteam, de best betaalde presentator van de BBC en het gezicht van het voetbalprogramma ‘Match of the Day’, werd geschorst vanwege zijn kritiek op het Britse migratiebeleid. Critici van Linekers schorsing beweren dat de BBC bezweek onder druk van de regering, wat leidde tot een felle discussie over de neutraliteit van de nationale omroep.

Directeur-generaal Tim Davie van de BBC verklaarde op zaterdag dat hij niet van plan was om af te treden vanwege de kwestie. ‘Zowel de BBC als ikzelf worden gedreven door een passie voor onpartijdigheid. We zijn links noch rechts en pappen niet aan met een bepaalde partij’, aldus Davie.

Davie zei dat hij Lineker weer op de buis wilde hebben en hoopte een evenwicht te vinden waarbij sommige presentatoren meningen kunnen uiten, terwijl tegelijkertijd de neutraliteit van de BBC gehandhaafd blijft.

‘Geen regeringskwestie’

Premier Rishi Sunak gaf op zaterdag een verklaring waarin hij het migratiebeleid, dat de toegang verbiedt van asielzoekers die met kleine boten het Engelse Kanaal oversteken, verdedigde. Hij zei dat hij hoopte dat Lineker en de BBC hun geschillen op tijd konden oplossen. ‘Het is een zaak voor hen, niet voor de regering’, aldus Sunak.

De ruzie met Lineker verstoorde de sportprogrammering van de BBC op zaterdag, aangezien meerdere presentatoren het werk neerlegden. Dat maakte dat de omroep zich moest verontschuldigen voor wijzigingen in het zendschema. De aflevering van ‘Match of the Day’ van zaterdag, een programma dat al meer dan 20 jaar door Lineker wordt gepresenteerd, stond gepland om uitgezonden te worden, ondanks zijn afwezigheid. Maar het zal een stille show van 20 minuten met enkel hoogtepunten worden, aangezien commentatoren hebben geweigerd eraan mee te werken.

Gary Lineker Foto: REUTERS

De BBC maakt een punt van politieke onpartijdigheid, maar heeft kritiek gekregen van zowel de Conservatieven als van Labour over hoe neutraal het daadwerkelijk is, omdat in het tijdperk van sociale media bekende presentatoren gemakkelijk hun persoonlijke standpunten kunnen laten weten.

De oppositiepartij Labour en media-commentatoren beschuldigen de BBC ervan Lineker monddood te hebben gemaakt nadat de woordvoerster van de premier Linekers opmerkingen ‘ontoelaatbaar’ noemde en minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman ze ‘beledigend’ vond.

‘De BBC handelt niet onpartijdig door toe te geven aan parlementsleden die klagen over Gary Lineker’, zei Labour-leider Keir Starmer zaterdag. Lineker zelf weigerde op zaterdag alle commentaar.

‘Wreed beleid, gericht op de meest kwetsbaren’

De ophef komt nadat Sunak eerder deze week een nieuwe migratiewet aankondigde. Lineker nam zijn toevlucht tot Twitter om de wetgeving te beschrijven als een ‘wreed beleid gericht op de meest kwetsbaren, in een taal die niet veel verschilt van die gebruikt door Duitsland in de jaren ‘30.’

Om het geschil op te lossen, zei de BBC dat er eerst een standpunt moest worden ingenomen over het gebruik van sociale media door Lineker voordat hij kan terugkeren als presentator. Maar critici van Linekers schorsing zeggen dat hij recht heeft op zijn persoonlijke mening omdat hij geen nieuwslezer is.

Greg Dyke, die directeur-generaal van de BBC was tussen 2000 en 2004, vond zaterdagochtend op BBC Radio dat de omroep een fout had gemaakt. ‘De perceptie zal zijn dat Gary Lineker van de buis is gehaald na druk van de regering over een specifiek onderwerp,’ zei Dyke.