Sweeping Hasseltse gevangenis blijft beroering veroorzaken

De sweeping met 450 politieagenten en een 20-tal speur- en explosievenhonden in de Hasseltse gevangenis in de nacht van dinsdag op woensdag blijft beroering veroorzaken. Zaterdag reageerde directeur Paul Dauwe op de actie. Dauwe ontkent de berichtgeving vanuit het parket van Limburg dat de wantoestanden binnen de gevangenismuren al jarenlang in stand werden gehouden. ‘De verklaring dat het nog erger was dan verwacht raakt kant noch wal, integendeel zelfs’, aldus Dauwe.

Bij de grootschalige doorzoeking werden gsm’s, drugs en keramische wapens in beslag genomen. De directeur was niet opgezet met de communicatie over de resultaten van de sweeping. Volgens Dauwe werd de professionaliteit van honderden gevangenismedewerkers in een slecht daglicht gesteld door de verklaring vanuit het parket. De directeur sprak zelfs van leugens. De directeur heeft zijn verontwaardiging bij de procureur geuit. Hij is naar eigen zeggen de laatste om te ontkennen dat de aanwezigheid van drugs en andere illegale voorwerpen in de gevangenis een probleem zijn. Het parket van Limburg zal voorlopig niet reageren op de uitlatingen van de gevangenisdirecteur, zo maakte het parket zaterdag bekend.

De sociale vakbond ACOD kondigde zaterdag aan dat het een stakingsaanzegging heeft ingediend. De vakbond geeft aan dat de signalen vanop de werkvloer door de directie telkens werden genegeerd en dat er bij het personeel een gevoel van onveiligheid heerst.

Volgens ACOD is het personeel ‘op zo’n zachtst gezegd “not amused”’. ‘Men voelt zich de broek op de hielen getrokken nadat uit de grootschalige sweeping bevestigd werd wat men vanuit personeelskant al jaren meldt aan de Hasseltse directie’, klonk het in een persmededeling.