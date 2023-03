Spoedafdeling van Brussels ziekenhuis gesloten na cyberaanval

Na een cyberaanval heeft het Brusselse ziekenhuis Sint-Pieter zijn spoedafdeling, in de buurt van het Zuidstation, tijdelijk gesloten. Dat heeft het universitair ziekenhuis meegedeeld.

De cyberaanval leidde zaterdagochtend tot een algemene panne. Die had gevolgen voor een reeks toepassingen, waaronder de patiëntendossiers en de telefoonlijnen. Omstreeks 17 uur werkten de geblokkeerde toepassingen weer, en het ziekenhuis verwacht de spoedafdeling en de noodlijn 112, die naar andere ziekenhuizen was doorgeschakeld, in de loop van de avond te kunnen heropenen.

De patiënten ondervonden geen hinder en volgens het ziekenhuis zijn er tot nu toe geen gegevens gestolen of gelekt. De cyberaanval wordt onderzocht in samenwerking met specialisten van de federale politie.