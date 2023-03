Pogacar laat andere toppers achter zich en wint koninginnenrit in Parijs-Nice

Wat een finale in de zevende etappe van Parijs-Nice. Het podium – Pogacar, Gaudu en Vingegaard – bleef in de finale voorin over en vocht het op de slotklim onderling uit, uiteindelijk kroonde een beresterke Tadej Pogacar zich in de slotmeters tot winnaar. De Sloveen breidt zo zijn voorsprong in het klassement uit.

Na de afgelaste etappe van vrijdag wachtte er zaterdag een pittige rit op het peloton in Parijs-Nice. Op het programma: een tocht van 142 kilometer met heel wat klimmetjes tussendoor, eindigend op de col de la Couillole (15,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1%).

De rit werd meteen gekleurd door verschillende vroege speldenprikjes, uiteindelijk vormde er zich een kopgroep van zeven renners, die steeds meer uitbreidde. Op 50 kilometer van de streep had de kopgroep, intussen al met 18 renners, een voorsprong van dik drie minuten op het peloton. Ook de Belgen Kobe Goossens en Brent Van Moer zaten mee voorin.

Maar goed, het was hem vooral om de laatste 20 kilometer te doen in de koninginnenetappe. Een zware val, waarbij ook Thomas De Gendt betrokken was, schrikte het peloton op. Intussen bestond de kopgroep nog uit vijf renners, waaronder nog steeds de Belg Kobe Goossens.

Bij de start van de zware slotklim, op zo’n 16 kilometer van de streep, begon de voorsprong van de kopgroep steeds meer te slinken. Goossens probeerde nog wel een moedige solo uit z’n benen te schudden, maar op 8 kilometer voor de streep was zijn verhaal voorbij. Alles was te herdoen. Goossens kreeg er als troostprijs wel de prijs van de strijdlust voor.

Toptrio voorin

Op 5 kilometer van de finish achtte Pogacar de tijd rijp om de benen nog eens los te schudden. Hij liet Gaudu en Vingegaard – zijn eerste twee achtervolgers in het klassement – in eerste instantie achter zich, maar het duo knokte zich toch nog terug tot bij de Sloveen. Het betekende dat we een waanzinnige finale kregen met het volledige podium als protagonisten.

In die finale was het Pogacar die uiteindelijk aan het langste eind trok: zowel Gaudu als Vingegaard hadden geen verhaal op zijn eindsprint bergop. Pogacar zet zo zijn gele leiderstrui nog wat extra in de verf: zijn voorsprong op eerste achtervolger Gaudu bedraagt nu al 12 seconden.