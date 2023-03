Vijf migranten verdronken in Egeïsche zee, 1.000 mensen bereiken de Italiaanse kust

In de Egeïsche Zee voor de kust van Turkije zijn zaterdag vijf mensen verdronken die met een rubberboot Griekenland probeerden te bereiken. In Italië kwamen op dezelfde dag 1.000 mensen wel aan land.

Vijf mensen kwamen om het leven in de Egeïsche Zee nabij de Turkse stad Didim. In een door de Turkse kustwacht vrijgegeven video zwaaien de migranten in een grijze rubberboot met hun armen midden op een ruwe zee. Ze probeerden de kust van Griekenland te bereiken. Volgens de Turkse kustwacht ging het om in totaal 16 mensen. 11 van hen - 10 volwassenen en een kind - konden wel gered worden.

In de Egeïsche Zee vinden wel vaker menselijke tragedies plaats met migranten die aan boord stappen van geïmproviseerde boten, op een ruwe zee. Begin februari kwamen in hetzelfde gebied nog een vrouw en vier kinderen om toen hun rubberboot zonk. Sinds 2014 zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 2.269 mensen verdronken in het oostelijke deel van de Middellandse Zee.

Zware kritiek op Italië

Ook op zaterdag zijn in Italië meer dan duizend bootmigranten via de Middellandse Zee aan de kust aangekomen. ‘s Nachts bereikte een boot met 487 mensen de havenstad Crotone in de regio Calabrië, in het zuiden van het land. De kustwacht escorteerde de boot naar de haven. In de voormiddag had een schip van de kustwacht in totaal ook al 584 migranten naar de haven van de stad Reggio Calabria gebracht. De mensen waren op volle zee overgestapt van een overvolle boot. Door de moeilijke weersomstandigheden en de vele mensen was de operatie ‘uitermate complex’, zeiden de Italiaanse autoriteiten.

Op dit moment varen er nog steeds honderden migranten op de Middellandse Zee in bootjes die eigenlijk niet zeewaardig zijn. Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken telde de voorbije dagen enkele duizenden bootmigranten die aankwamen op het vasteland van het eiland Lampedusa. Tussen begin dit jaar en donderdagavond waren er al ruim 15.800 migranten geregistreerd. De voorbije twee jaar lag dat cijfer op dit moment op ongeveer 6.000.

De Italiaanse kustwacht kreeg de voorbije dagen zware kritiek te verduren, omdat ze eind februari een boot met meer dan 150 migranten aan boord aanvankelijk niet te hulp schoot. De boot leed schipbreuk. In totaal stierven zeker 74 mensen.

Zaterdag, twee weken na het ongeluk, haalden de hulpdiensten nog het lichaam van een meisje uit het water.

